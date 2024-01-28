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Сегодня, 19:00

Собкин выбрал между Синнером и Алькарасом

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Янник Синнер.
Фото AFP

Заслуженный тренер России Борис Собкин в интервью «СЭ» отметил, что теннис победителя Australia Open-2024 Янника Синнера более интеллектуальный, чем у чемпиона US Open-2022 и Уимблдона-2023 Карлоса Алькараса.

— Синнер — будущее мирового тенниса?

— Нет, нет, нет. Синнер — настоящее тенниса. Будущее тенниса — это юниоры, которые сейчас показывают стабильную игру. А Янник — это уже полноценный представитель теннисной элиты.

— Кто вам больше импонирует — Янник или Карлос Алькарас?

— Больше Синнер. Он более вариативный, его игра более интересная, если хотите даже более интеллектуальная. Мне они оба нравятся, но если сравнивать, то Янник больше.

Полностью интервью Бориса Собкина читайте на сайте «СЭ»

Карлос Алькарас
Янник Синнер
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