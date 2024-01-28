Собкин выбрал между Синнером и Алькарасом
Заслуженный тренер России Борис Собкин в интервью «СЭ» отметил, что теннис победителя Australia Open-2024 Янника Синнера более интеллектуальный, чем у чемпиона US Open-2022 и Уимблдона-2023 Карлоса Алькараса.
— Синнер — будущее мирового тенниса?
— Нет, нет, нет. Синнер — настоящее тенниса. Будущее тенниса — это юниоры, которые сейчас показывают стабильную игру. А Янник — это уже полноценный представитель теннисной элиты.
— Кто вам больше импонирует — Янник или Карлос Алькарас?
— Больше Синнер. Он более вариативный, его игра более интересная, если хотите даже более интеллектуальная. Мне они оба нравятся, но если сравнивать, то Янник больше.
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