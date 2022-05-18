Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:04

Медведев: «Я не фаворит «Ролан Гаррос». Но могу быть опасен»

Медведев заявил, что не считает себя фаворитом Открытого чемпионата Франции
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не считает себя фаворитом Открытого чемпионата Франции.

Roland Garros пройдет с 22 мая по 5 июня.

«Я не фаворит «Ролан Гаррос». Но я хочу хорошо сыграть. Если я смогу вернуться на свой уровень, то могу быть опасен», — приводит слова Медведева Ubitennis.

В прошлом году 26-летний Медведев дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

Напомним, 17 мая во втором круге турнира в Женеве Медведев проиграл Ришару Гаске из Франции со счетом 2:6, 6:7 (5:7).

Для Медведева это первый турнир после операции по удалению грыжи в начале апреля. Он не выходил на корт с конца марта.

Даниил Медведев
0
Читайте также
Первая сенсация чемпионата мира: исторический провал чехов в матче с аутсайдером
«Надо запретить российским спортсменам вообще все». Что пишут иностранные СМИ о ЧМ по хоккею без сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава WTA официально призвал лишить «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости