Медведев: «Я не фаворит «Ролан Гаррос». Но могу быть опасен»
Медведев заявил, что не считает себя фаворитом Открытого чемпионата Франции
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не считает себя фаворитом Открытого чемпионата Франции.
Roland Garros пройдет с 22 мая по 5 июня.
«Я не фаворит «Ролан Гаррос». Но я хочу хорошо сыграть. Если я смогу вернуться на свой уровень, то могу быть опасен», — приводит слова Медведева Ubitennis.
В прошлом году 26-летний Медведев дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.
Напомним, 17 мая во втором круге турнира в Женеве Медведев проиграл Ришару Гаске из Франции со счетом 2:6, 6:7 (5:7).
Для Медведева это первый турнир после операции по удалению грыжи в начале апреля. Он не выходил на корт с конца марта.
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