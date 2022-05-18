Директор «Ролан Гаррос»: «Если Надаль не сможет сыграть, это будет большой потерей»

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо прокомментировала травму испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

В марте в финале турнира в Индиан-Уэллсе Надаль получил трещину в ребре и восстанавливался 4-6 недель.

«Я следила за тем, что произошло с Рафаэлем в Риме, — приводит слова Моресмо Eurosport. — Рафаэль знает себя лучше, чем кто-либо. Он живет с этой травмой уже много лет. Конечно, мы беспокоимся, зная, насколько важен для него «Ролан Гаррос». Наш турнир в каком-то смысле сформировал всю его легендарность. Мы следим за ситуацией, но ничего не можем сделать. Скрещиваем пальцы в надежде, что в сетке будут лучшие теннисисты. Если Надаль не сможет сыграть, это будет большой потерей».

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня.