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Сегодня, 12:10

Директор «Ролан Гаррос»: «Если Надаль не сможет сыграть, это будет большой потерей»

Директор «Ролан Гаррос» Моресмо прокомментировала травму Надаля
Карен Саркисян
Корреспондент
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Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо прокомментировала травму испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

В марте в финале турнира в Индиан-Уэллсе Надаль получил трещину в ребре и восстанавливался 4-6 недель.

«Я следила за тем, что произошло с Рафаэлем в Риме, — приводит слова Моресмо Eurosport. — Рафаэль знает себя лучше, чем кто-либо. Он живет с этой травмой уже много лет. Конечно, мы беспокоимся, зная, насколько важен для него «Ролан Гаррос». Наш турнир в каком-то смысле сформировал всю его легендарность. Мы следим за ситуацией, но ничего не можем сделать. Скрещиваем пальцы в надежде, что в сетке будут лучшие теннисисты. Если Надаль не сможет сыграть, это будет большой потерей».

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/roland-garros/2022/amelie-mauresmo-crossing-fingers-for-rafael-nadal-to-play-french-open-tips-the-boss-iga-swiatek-to-s_sto8926473/story.shtml
Теннис
Рафаэль Надаль
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