Глава WTA официально призвал лишить «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон официально призвал лишить «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки после недопуска российских и белорусских теннисистов, сообщает Daily Mail.

По информации источника, позицию Саймона должны утвердить совет директоров WTA и совет игроков.

Отмечается, что турниры WTA в Британии лишаться очков не будут, так как в периоды их проведения у отстраненных теннисистов есть возможность выступать на других соревнованиях.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в «Уимблдоне». Турнир в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля в Лондоне.