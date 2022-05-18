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Сегодня, 09:25

Глава WTA официально призвал лишить «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки

Карен Саркисян
Корреспондент
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Теннис.
Фото Global Look Press

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон официально призвал лишить «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки после недопуска российских и белорусских теннисистов, сообщает Daily Mail.

По информации источника, позицию Саймона должны утвердить совет директоров WTA и совет игроков.

Отмечается, что турниры WTA в Британии лишаться очков не будут, так как в периоды их проведения у отстраненных теннисистов есть возможность выступать на других соревнованиях.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в «Уимблдоне». Турнир в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля в Лондоне.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/tennis/article-10826541/Wimbledon-set-stripped-ranking-points-women-banning-Russian-players.html
Теннис
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