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Тарпищев заявил, что будущее тенниса зависит от менталитета Медведева

14:39
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что будущее мужского тенниса зависит от менталитета Даниила Медведева после победы на US Open.

«Если Даниил будет играть ближе к задней линии, сокращать расстояние с соперником, то будет еще сильнее. Даниил быстрый, этот год показал, что он одинаково успешно может играть на всех кортах. Если будет ровно играть, его вообще не победить. Сейчас все в теннисе зависит от него, от того, как сработает его менталитет. На шару выиграть турнир Большого шлема невозможно. Понимание этого ему нужно пропустить через себя», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Российский теннисист в финале US Open обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Медведев впервые в карьере стал победителем турнира «Большого шлема».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210915/tennis-1750200836.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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