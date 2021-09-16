Тарпищев заявил, что будущее тенниса зависит от менталитета Медведева
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что будущее мужского тенниса зависит от менталитета Даниила Медведева после победы на US Open.
«Если Даниил будет играть ближе к задней линии, сокращать расстояние с соперником, то будет еще сильнее. Даниил быстрый, этот год показал, что он одинаково успешно может играть на всех кортах. Если будет ровно играть, его вообще не победить. Сейчас все в теннисе зависит от него, от того, как сработает его менталитет. На шару выиграть турнир Большого шлема невозможно. Понимание этого ему нужно пропустить через себя», — цитирует Тарпищева РИА Новости.
Российский теннисист в финале US Open обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Медведев впервые в карьере стал победителем турнира «Большого шлема».
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