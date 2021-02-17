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Медведев назвал матч против Рублева лучшим для себя в году

10:04
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над соотечественником Андреем Рублевым (7:5, 6:3, 6:2) в четвертьфинале Australian Open.

«Что такое матчи против Рублева, с которым мы в хороших отношениях? Мы не только друзья, но и соперники. Сегодня у каждого из нас стояла задача выйти в полуфинал турнира, и я рад, что мне это удалось. Наверное, это был мой лучший матч в году», — сказал Медведев во время флэш-интервью.

Медведев в полуфинале сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль. Встреча состоится сегодня, 17 февраля. Начало — в 11.30 (мск).

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