Медведев об игре Карацева: «Не знаю, что он делал во время пандемии, но подготовился к матчам очень круто»

Российский теннисист Даниил Медведев, вышедший в полуфинал Australian Open после победы над соотечественником Андреем Рублевым (7:5, 6:3, 6:2) 17 февраля, оценил результаты россиян на турнире.

Напомним, еще один игрок из России, Аслан Карацев, также пробился в полуфинал турнира в Австралии.

«Я очень рад за Аслана, который стал первым теннисистом, который прошел всю квалификацию и оказался в полуфинале дебютного для себя турнира «Большого шлема». Особенно в 27 лет, а не в 18. Я не знаю, что он делал во время пандемии, но подготовился к матчам очень круто. Если будет российский финал — будет здорово. Теннис в России начинают любить все больше, мы становимся теннисной нацией», — сказал Медведев во время флэш-интервью.

Медведев в полуфинале сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль. Встреча состоится сегодня, 17 февраля. Начало — в 11.30 (мск). Аслан Карацев сыграет с первой ракеткой мира, Новаком Джоковичем. Матч состоится 18 февраля.