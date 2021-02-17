Тарпищев назвал причину, по которой Рублев никак не может одолеть Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым со счетом 7:5, 6:3, 6:2 в 1/4 финала Australian Open.

«По ходу игры Медведев был чуть искуснее в тактическом плане, а Рублев полагался на агрессивность своих действий. Но одна агрессивность с задней линии с Медведевым вряд ли бы принесла бы успех, потому что Рублеву нужно было больше рвать игру в силу того, что Медведев в тактическом плане с задней линии играет более изощренно. В конечном итоге это привело к победе», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев также назвал причину, по которой Рублев не может никак одолеть Медведева. Он считает, что тому виной травма Андрея, которую он получил два года назад.

«Он потерял из-за нее полгода. За это время Медведев приобрел колоссальный опыт в игре с ведущими игроками. У Медведева побольше опыта, побольше вариантов: и плохих, и хороших, в которых он находился в матчах против игроков топ-10. Ясно, что Рублев сделал великий рывок в пролом году, но он еще наиграется. Класс игру у них потихоньку подравнивается. Для Медведева хорошо, что матч сложился в трех сетах. Он полноценно физически готов к полуфиналу, потому что пошла жара. Интенсивность такая сегодня пошла, что, в принципе, оба чуть не задохнулись», — сказал Тарпищев «СЭ».

Для Даниила Медведева побед над Андреем Рублевым стала 11-ой победой подряд над игроками топ-10. После нее он точно станет третьей ракеткой мира. В матче полуфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису Медведев встретится с победителем пары Надаль — Циципас.

(Екатерина Звенигородская)