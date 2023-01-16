Медведев может покинуть топ-10, если проиграет в первом круге Australian Open

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев перестанет входить в десятку лучших теннисистов мира при некоторых условиях. 16 января спортсмен проведет матч первого круга на Открытом чемпионате Австралии против американца Маркоса Хирона. Игра поставлена последним запуском на главной арене турнира и пройдет не ранее 12.30 по московскому времени.

Медведев занимает восьмую строчку в рейтинге. В Австралии ему предстоит защитить 1200 очков — 2022-м он в финале проиграл Рафажлю Надалю. Если Даниил проиграет в первом же круге, то у него останется всего 2600 очков. На данный момент это была бы 13-я строчка рейтинга.

Чтобы остаться в десятке, Медведеву нужно пройти дальше, чем его основные преследователи — американец Тейлор Фритц, датчанин Хольгер Руне и поляк Хуберт Хуркач. Последний уже выиграл первый матч на Australian Open, остальные проведут его во вторник, 17 января.

Если Медведев доберется до четвертьфинала, то может встретиться там с Рафаэлем Надалем и сыграть матч-реванш на Открытом чемпионате Австралии.