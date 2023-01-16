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Сегодня, 09:15

Азаренко прошла во второй круг Australian Open

Руслан Минаев
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Белоруска Виктория Азаренко обыграла американку Софию Кенин в первом круге турнира Australian Open-2023 — 6:4, 7:6 (7:3).

Во втором круге она сыграет с победительницей матча Леолия Жанжан (Франция) — Надия Подороска (Аргентина).

В другом матче латвийская теннисистка Елена Остапенко победила украинку Даяну Ястремскую — 6:4, 6:2.

Белоруска Александра Соснович была сильнее чешки Бренды Фрухвиртовой — 7:5, 6:2.

Китаянка Кинвен Жен обыграла венгерку Далму Галфи — 6:0, 6:2.

Чешка Барбора Крейчикова победила соотечественницу Сару Бейлек — 6:3, 6:1.

Теннис
Australian Open
Виктория Азаренко
Елена Остапенко
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