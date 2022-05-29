Медведев хочет вернуться на первое место рейтинга ATP

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что хочет снова вернуться на первое место в рейтинге ATP.

«Я точно хочу пробыть там больше двух недель. Я хочу попытаться это сделать», — цитирует Рейтер слова Медведева.

На данный момент первая ракетка мира — 35-летний серб Новак Джокович. Медведев сможет снова занять первое место в рейтинге, если выйдет в финал турнира «Ролан Гаррос».

В четвертом круге «Ролан Гаррос» 26-летний российский теннисист сыграет с 33-летним Марином Чиличем. Соперник Джоковича в следующем раунде — 29-летний аргентинец Диего Шварцмана.