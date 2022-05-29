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Сегодня, 11:58

Медведев хочет вернуться на первое место рейтинга ATP

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Даниил Медведев.
Фото AFP

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что хочет снова вернуться на первое место в рейтинге ATP.

«Я точно хочу пробыть там больше двух недель. Я хочу попытаться это сделать», — цитирует Рейтер слова Медведева.

На данный момент первая ракетка мира — 35-летний серб Новак Джокович. Медведев сможет снова занять первое место в рейтинге, если выйдет в финал турнира «Ролан Гаррос».

В четвертом круге «Ролан Гаррос» 26-летний российский теннисист сыграет с 33-летним Марином Чиличем. Соперник Джоковича в следующем раунде — 29-летний аргентинец Диего Шварцмана.

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/medvedev-pushing-return-top-world-rankings-2022-05-29/
Теннис
Даниил Медведев
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