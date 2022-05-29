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Сегодня, 11:32

Хуркач — единственный теннисист, который выиграл все свои подачи на «Ролан Гаррос»

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В мужской сетке «Ролан Гаррос» остался только один теннисист, который не проиграл ни одной своей подачи. Это польский теннисист Хуберт Хуркач.

В матче третьего круга 25-летний польский теннисист обыграл 31-летнего бельгийца Давида Гоффена. (7:5, 6:2, 6:1).

В четвертом круге Хуркач сыграет против 23-летнего норвежца Каспера Рууда. В прошлой игре соперник польского теннисиста обыграл 27-летнего итальянца Лоренцо Сонего (6:2, 6:7, 1:6, 6:4, 6:3).

Источник: https://www.tennis.com/news/articles/the-pick-draftkings-sportsbook-david-goffin-hubert-hurkacz-roland-garros
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