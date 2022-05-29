Хуркач — единственный теннисист, который выиграл все свои подачи на «Ролан Гаррос»

В мужской сетке «Ролан Гаррос» остался только один теннисист, который не проиграл ни одной своей подачи. Это польский теннисист Хуберт Хуркач.

В матче третьего круга 25-летний польский теннисист обыграл 31-летнего бельгийца Давида Гоффена. (7:5, 6:2, 6:1).

В четвертом круге Хуркач сыграет против 23-летнего норвежца Каспера Рууда. В прошлой игре соперник польского теннисиста обыграл 27-летнего итальянца Лоренцо Сонего (6:2, 6:7, 1:6, 6:4, 6:3).