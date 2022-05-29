«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 4-го круга: Хачанов — Алькарас, Джокович — Шварцман и другие
В воскресенье, 29 мая, в Париже состоятся матчи четвертого круга турнира «Ролан Гаррос».
Российский теннисист Карен Хачанов сыграет против испанца Карлоса Алькараса в 21.45 по московскому времени.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43,600,000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 13.30 мск
Александр Зверев (Германия) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 15.30
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Рафаэль Надаль (Испания) — 16.00
Карен Хачанов (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) — 21.45
В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.
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