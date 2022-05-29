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«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 4-го круга: Хачанов — Алькарас, Джокович — Шварцман и другие

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters
В воскресенье, 29 мая, в Париже состоятся матчи четвертого круга турнира «Ролан Гаррос».

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет против испанца Карлоса Алькараса в 21.45 по московскому времени.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43,600,000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг

Новак Джокович (Сербия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 13.30 мск

Александр Зверев (Германия) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 15.30

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Рафаэль Надаль (Испания) — 16.00

Карен Хачанов (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) — 21.45

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.

Теннис
Карен Хачанов
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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