Кис — о матче с Андреевой: «Я знала, что Мирра великолепный игрок»

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала победу над 16-летней россиянкой Миррой Андреевой (3:6, 7:6 (7:4), 6:2) в матче 1/8 финала Уимблдона.

«Я бы соврала, если бы сказала, что не чувствовала давления. Я знала, что Мирра великолепный игрок, но мне не хотелось быть той, кто проиграет ей в матче за ее первый выход в четвертьфинал», — сказала Кис после матча.

В четвертьфинале турнира Кис сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).