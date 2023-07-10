Веснина считает, что Андреева могла пройти в четвертьфинал Уимблдона: «У нее все для этого было»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» прокомментировала вылет российской теннисистки Мирры Андреевой с Уимблдона-2023.

«Мирра могла пройти дальше. У нее все для этого было. Она вела в сете со счетом 4:1 и очень хорошо играла. Но Мэдисон Кис — теннисистка, которая в какой-то момент включается и «сносит» соперницу. За счет мощи, подач и активных действий в концовке матча Кис ее задавила. К сожалению, Мирре немного не хватило уверенности и опыта игры таких матчей на турнире «Большого шлема». Но от проигрышей иногда учишься больше, чем от побед, потому что нужно делать работу над ошибками. Будем надеется, что Мирра и ее команда подумают, как в будущем избежать таких поражений. Она в любом случае молодец», — сказала Веснина «СЭ».

В матче четвертого круга 16-летняя спортсменка проиграла американке Мэдисон Кис — 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

В четвертьфинале турнира Кис сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

(Валерия Яшвили)