Маррей допустил, что больше никогда не сыграет на Australian Open

Британский теннисист Энди Маррей после поражения в матче первого круга Australian Open заявил, что может больше никогда не сыграть на этом турнире.

«Возможно, это был мой последний матч в Мельбурне», — сказал Маррей после матча.

Маррей в первом круге проиграл представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри со счетом 4:6, 2:6, 2:6.

Соперником Этчеверри во втором круге Australian Open станет француз Гаэль Монфис, обыгравший немца Янника Ханфманна.