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Сегодня, 12:42

Маррей допустил, что больше никогда не сыграет на Australian Open

Виктория Кравченко
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Британский теннисист Энди Маррей после поражения в матче первого круга Australian Open заявил, что может больше никогда не сыграть на этом турнире.

«Возможно, это был мой последний матч в Мельбурне», — сказал Маррей после матча.

Маррей в первом круге проиграл представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри со счетом 4:6, 2:6, 2:6.

Соперником Этчеверри во втором круге Australian Open станет француз Гаэль Монфис, обыгравший немца Янника Ханфманна.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Энди Маррей
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