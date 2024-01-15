Маррей проиграл Этчеверри в первом круге Australian Open
Британский теннисист, Энди Маррей не смог выйти во второй круг Australian Open.
В первом круге турнира экс-первая ракетка мира уступил аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри в трех сетах — 4:6, 2:6, 2:6.
Соперником Этчеверри во втором круге Australian Open станет победитель матча Янник Ханфманн (Германия) — Гаэль Монфис (Франция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 6:2, 6:2
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