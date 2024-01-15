Маррей проиграл Этчеверри в первом круге Australian Open

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Британский теннисист, Энди Маррей не смог выйти во второй круг Australian Open.

В первом круге турнира экс-первая ракетка мира уступил аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри в трех сетах — 4:6, 2:6, 2:6.

Соперником Этчеверри во втором круге Australian Open станет победитель матча Янник Ханфманн (Германия) — Гаэль Монфис (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 6:2, 6:2