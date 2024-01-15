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Сегодня, 11:41

Хачанов обыграл Альтмайера в четырех сетах и вышел во второй круг Australian Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open.

В первом круге россиянин обыграл немца Даниэля Альтмайера в четырех сетах — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Во втором круге Хачанов встретится с американцем Александром Ковачевичем, который победил чилийца Алехандро Табило.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)

Александр Ковачевич (США, Q) — Алехандро Табило (Чили) — 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 1:6, 6:1, 6:3

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