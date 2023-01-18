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Сегодня, 08:55

Саккари о претензиях к Шнайдер: «Некоторые игроки так празднуют, что это неуместно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала свои претензии к Диане Шнайдер по ходу матча второго круга Australian Open.

6-я ракетка мира была недовольна тем, что 18-летняя россиянка кричит ей «в лицо».

«Во время матча можно завестись, но некоторые игроки так празднуют, что это неуместно. Я вот этим была недовольна. После этого она так не делала. Это очень хорошо с ее стороны», — приводит слова Саккари пресс-служба турнира.

Также она высказалась о победе над Шнайдер (3:6, 7:5, 6:3).

«Мы показали очень высокий уровень, она провела потрясающий матч. Она очень молодая, многообещающая. В начале матча мне приходилось много обороняться — а это не моя игра. Но я старалась найти решения — и у меня это хорошо получается. Я старалась играть агрессивнее, пробиваться к сетке. Если не будешь агрессивна, тебя съедят заживо», — отметила Саккари.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Саккари встретится с победительницей матча Жиль Тайхманн — Чжу Линь.

Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
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