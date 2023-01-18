Свентек и Пегула прошли в третий круг Australian Open
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек вышла в третий круг Australian Open.
Во втором круге спортсменка обыграла Камилу Осорио из Колумбии — 6:2, 6:3. Следующим соперником Свентек станет победитель встречи Кристина Букша (Испания, Q) — Бьянка Андрееску (Канада).
В параллельном матче американка Джессика Пегула выиграла у Александры Соснович из Белоруссии — 6:2, 7:6 (7:5). В третьем круге Пегула встретится с победителем игры Оливия Гадеки (Австралия, WC) — Марта Костюк (Украина).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:2, 6:3
Джессика Пегула (США, 3) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:2, 7:6 (7:5)