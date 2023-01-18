Свентек и Пегула прошли в третий круг Australian Open

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек вышла в третий круг Australian Open.

Во втором круге спортсменка обыграла Камилу Осорио из Колумбии — 6:2, 6:3. Следующим соперником Свентек станет победитель встречи Кристина Букша (Испания, Q) — Бьянка Андрееску (Канада).

В параллельном матче американка Джессика Пегула выиграла у Александры Соснович из Белоруссии — 6:2, 7:6 (7:5). В третьем круге Пегула встретится с победителем игры Оливия Гадеки (Австралия, WC) — Марта Костюк (Украина).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:2, 6:3

Джессика Пегула (США, 3) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:2, 7:6 (7:5)