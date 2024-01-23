Макинрой считает, что Рублев заслуживает выхода в полуфинал Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой высказался о шансах российского теннисиста Андрея Рублева против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«К сожалению, на данный момент ему противостоит один из сильнейших игроков тура, поэтому для Рублева выйти в его первый полуфинал турнира «Большого шлема» — очень сложная задача. Я знаю его с детства, он всегда был на высоте, у него всегда было много энергии, его очень любят в туре, он очень уважает других игроков. На его счету ни одной победы и девять поражений в четвертьфиналах «Шлемов», так что, возможно, в десятый раз ему повезет больше, он этого заслуживает», — приводит Tennis World Usa слова Макинроя.

Матч между российским теннисистом и Синнером пройдет 23 января и начнется не ранее 14.45 по московскому времени.

Ранее Рублев 9 раз выходил в 1/4 финала турниров «Большого шлема» (Трижды на Australian Open, четыре раза на US Open, дважды на «Ролан Гаррос» и один раз на «Уимблдоне»), но ни разу не сумел пройти в полуфинал, уступив во всех девяти встречах.