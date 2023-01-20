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Сегодня, 21:30

Ольховский назвал причины победы Хачанова над Тиафо

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский рассказал о причинах успешной игры Карена Хачанова в матче третьего круга Australin Open против американца Фрэнсиса Тиафо.

«Не думаю, что Карен сегодня вышел на новый уровень. Он его показывал еще в конце прошлого сезона, когда попал в четверку лучших на US Open. Хачанов всегда в лучшей форме был морально устойчивым игроком, это его сильная сторона. Но, безусловно, против Тиафо он сыграл здорово. Американец хорошо смотрелся в конце прошлого сезона и в первых матчах здесь на турнире, однако Карен — соперник другого уровня, чем те, что были в первых раундах. И он это доказал. Он с самого начала играл с инициативой, мощно провел первые две партии, но и потом справился, когда Тиафо заиграл сильнее и разнообразнее», — рассказал Ольховский «Газете.Ru».

В матче 1/8 финала Хачанов сыграет с 33-й ракеткой мира японцем Йосихито Нисиокой.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/20/19537837.shtml?updated
Australian Open
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
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