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Сегодня, 13:52

Ловрен — о Джоковиче: «Здорового человека выслали из страны, где у него больше значимых дел, чем у принявших решение»

Виктория Кравченко

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о решении властей Австралии депортировать серба Новака Джоковича за отсутствие у него прививки от коронавируса. В ближайшие часы Ловрен покинет страну.

«Не могу прийти в себя и смириться с тем, что здорового спортсмена выслали из Австралии, в которой он сделал больше значимых дел, чем «важные лица», которые принимают решения», — написал Ловрен в Twitter.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба. Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован еще тогда, однако суд 10 января отменил это решение. Сегодня, 16 января, суд снова аннулировал визу серба.

Теннис
Деян Ловрен
Новак Джокович
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