Чесноков — о депортации Новака Джоковича: «Для него можно было сделать исключение»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о депортации сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии перед стартом Australian Open-2022.

«Я видел недавно пресс-конференцию премьер-министра, который в очень жесткой форме сказал «We are going to kick his ass» (Мы собираемся вышвырнуть его зад. — перевод с англ.). После этого я понял, что он сделает все возможное, чтобы выдворить Джоковича из страны. Эта фраза очень недипломатичная и неэтичная для премьер-министра. Кто тогда управляет страной? Позволять себе публично говорить такие вещи просто неприемлемо. Мне очень хотелось, чтобы Джокович принимал участие. Теннисный мир многое потерял, да и Новак тоже форму растерял с этими передрягами. Также ситуация не очень хорошо отразится на правительстве Австралии», — сказал Чесноков «СЭ».

Также Чесноков считает, что для Джоковича можно было сделать исключение из правил.

«Джокович сыграл столько финалов, столько принес денег для спонсоров. Для него можно было сделать исключение, хоть и говорили, что для них все равны. Новак же помогал, сделал многое не только для мирового тенниса, но и для австралийцев. Очень обидно. По отношению к Джоковичу должна быть какая-то гибкость, но с таким премьер-министром ее не может быть. Я понимаю, что он виноват. Скажите тогда заранее, что он не может въехать в страну без прививки», —добавил Чесноков «СЭ».

Ранее, 16 января, стало известно, что первую ракетку мира Джоковича в основной сетке Australian Open заменит итальянец Сальваторе Карузо, занимающий 150-е место в рейтинге ATP. Он встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.