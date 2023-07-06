Квитова вышла во второй круг Уимблдона

Чешская теннисистка Петра Квитова одержала победу в первом круге турнира Уимблдон. В трех сетах она выиграла у итальянки Ясмин Паолини — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Следующей соперницей Квитовой будет победительница матча Александра Соснович — Нурия Паррисас-Диас.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Квитова (Чехия, 9) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1



Следующий соперник

Александра Соснович (Белоруссия) — Нурия Паррисас-Диас (Испания)