Уимблдон-2023: расписание 5 июля в мужском одиночном разряде

В среду, 5 июля, на Уимблдоне запланированы матчи первого и второго кругов в мужском одиночном разряде.

Уимблдон-2023 ( время начала матчей — мск, ориентировочное )

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Великобритания, WC). 13:00

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — У Ибин (Китай). 13:00

Се Симабукуро (Япония, Q) — Григор Димитров (Болгария, 21). 13:00

Доминик Штрикер (Швейцария, Q) — Алексей Попырин (Австралия). 13:00

Ллойд Харрис (ЮАР) — Грегуар Баррер (Франция). 13:00

Иржи Легечка (Чехия) — Себастьян Офнер (Австрия, WC). 13:00

Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — Нуну Боржеш (Португалия). 13:00

Милош Раонич (Канада) — Деннис Новак (Австрия, Q). 13:00

Янник Ханфманн (Германия) — Тэйлор Фритц (США, 9) — 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 2:3. 15:00

Джордж Лоффхаген (Великобритания, WC) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 6:7. 15:00

Денис Шаповалов (Канада, 26) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 5:7, 2:2. 15:00

Александр Мюллер (Франция) — Артур Риндеркнех (Франция) — 7:6. 15:00

Бенжамен Бонзи (Франция) — Харолд Мае (Франция) — 3:6, 3:5. 15:00

Илья Ивашко (Белоруссия) — Федерико Кория (Аргентина). 15:00

Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 20) — 2:6, 7:6, 6:7. 15:00

Борна Чорич (Хорватия, 13) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 3:6, 4:4. 15:00

Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия). 16:00

Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:3, 3:4. 16:30

Маттео Берреттини (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:7. 16:30

Шинтаро Мочизуки (Япония) — Томми Пол (США, 16). 17:00

Кристофер Юбенкс (США) — Тиагу Монтейру (Бразилия). 17:00

Маркос Гирон (США) — Уго Дельен (Боливия) — 7:6, 1:2. 17:00

Бенджамин Оконел (Австралия) — Хамад Медьедович (Сербия, Q) — 7:5. 17:00

Бен Шелтон (США, 32) — Таро Даниэль (Япония, LL) — 6:4, 4:2. 17:00

Мартон Фучович (Венгрия) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 28) — 6:4, 3:1. 17:00

Максим Кресси (США) — Ласло Джере (Сербия). 17:30

Иржи Веселы (Чехия) — Себастьян Корда (США, 22). 17:30

Александр Зверев (Германия, 19) — Гейс Брауэр (Нидерланды, Q). 18:00

Киммер Коппеянс (Бельгия, Q) — Алекс Де Минаур (Австралия, 15). 18:00

Марко Чеккинато (Италия) — Николас Харри (Чили, 25). 18:00

Джейсон Каблер (Австралия) — Уго Умбер (Франция). 18:00

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Йосуке Ватануки (Япония, LL). 19:00

Маттео Арнальди (Италия, Q) — Роберто Карбальес Баэна (Испания). 19:30

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) — Артур Филс (Франция, WC). 19:30

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды). 19:30

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 8) — Диего Шварцман (Аргентина). 17:00

Джордан Томпсон (Австралия) — Новак Джокович (Сербия, 2). 17:30

Андрей Рублев (Россия, 7) — Аслан Карацев (Россия). 18:30

Ян Чоински (Великобритания, WC) — Хуберт Хуркач (Польша, 17). 18:30

Лоренцо Музетти (Италия, 14) — Хауме Мунар (Испания). 18:30

Томас Барриос (Чили, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, WC). 18:30

Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — Майкл Ммо (США, LL). 18:30

Александр Бублик (Казахстан, 23) — Джеффри Джон Вольф (США). 18:30

Александр Вукич (Австралия) — Кантен Алис (Франция). 19:00