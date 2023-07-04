Уимблдон-2023: расписание 5 июля в мужском одиночном разряде
В среду, 5 июля, на Уимблдоне запланированы матчи первого и второго кругов в мужском одиночном разряде.
Уимблдон-2023 (время начала матчей — мск, ориентировочное)
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Великобритания, WC). 13:00
Фрэнсис Тиафо (США, 10) — У Ибин (Китай). 13:00
Се Симабукуро (Япония, Q) — Григор Димитров (Болгария, 21). 13:00
Доминик Штрикер (Швейцария, Q) — Алексей Попырин (Австралия). 13:00
Ллойд Харрис (ЮАР) — Грегуар Баррер (Франция). 13:00
Иржи Легечка (Чехия) — Себастьян Офнер (Австрия, WC). 13:00
Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — Нуну Боржеш (Португалия). 13:00
Милош Раонич (Канада) — Деннис Новак (Австрия, Q). 13:00
Янник Ханфманн (Германия) — Тэйлор Фритц (США, 9) — 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 2:3. 15:00
Джордж Лоффхаген (Великобритания, WC) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 6:7. 15:00
Денис Шаповалов (Канада, 26) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 5:7, 2:2. 15:00
Александр Мюллер (Франция) — Артур Риндеркнех (Франция) — 7:6. 15:00
Бенжамен Бонзи (Франция) — Харолд Мае (Франция) — 3:6, 3:5. 15:00
Илья Ивашко (Белоруссия) — Федерико Кория (Аргентина). 15:00
Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 20) — 2:6, 7:6, 6:7. 15:00
Борна Чорич (Хорватия, 13) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 3:6, 4:4. 15:00
Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия). 16:00
Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:3, 3:4. 16:30
Маттео Берреттини (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:7. 16:30
Шинтаро Мочизуки (Япония) — Томми Пол (США, 16). 17:00
Кристофер Юбенкс (США) — Тиагу Монтейру (Бразилия). 17:00
Маркос Гирон (США) — Уго Дельен (Боливия) — 7:6, 1:2. 17:00
Бенджамин Оконел (Австралия) — Хамад Медьедович (Сербия, Q) — 7:5. 17:00
Бен Шелтон (США, 32) — Таро Даниэль (Япония, LL) — 6:4, 4:2. 17:00
Мартон Фучович (Венгрия) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 28) — 6:4, 3:1. 17:00
Максим Кресси (США) — Ласло Джере (Сербия). 17:30
Иржи Веселы (Чехия) — Себастьян Корда (США, 22). 17:30
Александр Зверев (Германия, 19) — Гейс Брауэр (Нидерланды, Q). 18:00
Киммер Коппеянс (Бельгия, Q) — Алекс Де Минаур (Австралия, 15). 18:00
Марко Чеккинато (Италия) — Николас Харри (Чили, 25). 18:00
Джейсон Каблер (Австралия) — Уго Умбер (Франция). 18:00
Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Йосуке Ватануки (Япония, LL). 19:00
Маттео Арнальди (Италия, Q) — Роберто Карбальес Баэна (Испания). 19:30
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) — Артур Филс (Франция, WC). 19:30
Чжан Чжичжэнь (Китай) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды). 19:30
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 8) — Диего Шварцман (Аргентина). 17:00
Джордан Томпсон (Австралия) — Новак Джокович (Сербия, 2). 17:30
Андрей Рублев (Россия, 7) — Аслан Карацев (Россия). 18:30
Ян Чоински (Великобритания, WC) — Хуберт Хуркач (Польша, 17). 18:30
Лоренцо Музетти (Италия, 14) — Хауме Мунар (Испания). 18:30
Томас Барриос (Чили, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, WC). 18:30
Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — Майкл Ммо (США, LL). 18:30
Александр Бублик (Казахстан, 23) — Джеффри Джон Вольф (США). 18:30
Александр Вукич (Австралия) — Кантен Алис (Франция). 19:00