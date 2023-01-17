Кудерметова на тай-брейке обыграла Заневскую в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Australian Open-2023.
На старте турнира россиянка обыграла Марину Заневскую из Бельгии со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Спортсменки провели на корте 1 час 38 минут.
9-я ракетка мира Кудерметова 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету 80-й ракетки мира Заневской — 3 эйса, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
Во втором круге турнира «Большого шлема» 25-летняя россиянка сыграет с Кэти Волынец (США).
В другом матчей эстонка Анетт Контавейт обыграла Юлию Грабер из Австрии — 6:2, 6:3.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51?520?000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:2, 7:6 (7:4)
Анетт Контавейт (Эстония, 16) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:2, 6:3