Кудерметова на тай-брейке обыграла Заневскую в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Australian Open-2023.

На старте турнира россиянка обыграла Марину Заневскую из Бельгии со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Спортсменки провели на корте 1 час 38 минут.

9-я ракетка мира Кудерметова 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету 80-й ракетки мира Заневской — 3 эйса, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 25-летняя россиянка сыграет с Кэти Волынец (США).

В другом матчей эстонка Анетт Контавейт обыграла Юлию Грабер из Австрии — 6:2, 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51?520?000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:2, 7:6 (7:4)

Анетт Контавейт (Эстония, 16) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:2, 6:3