Фритц про рисунок на камере, похожий на пенис: «Забыл, что хреново рисую»

Фритц объяснил свой рисунок на камере, похожий на пенис, после матча Australian Open

Американец Тэйлор Фритц объяснился после рисунка на камере после выхода во второй круг Australian Open-2023.

В первом круге он победил грузина Николоза Басилашвили — 6:4, 6:2, 4:6, 7:5.

«К вашему сведению, я пытался нарисовать эмодзи замка. Но забыл очень важный факт — я хреново рисую», — сказал американец.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 25-летний американец сыграет с победителем матча Цен Чуньсинь (Тайвань) — Алексей Попырин (Австралия).