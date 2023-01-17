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Сегодня, 10:28

Фритц про рисунок на камере, похожий на пенис: «Забыл, что хреново рисую»

Фритц объяснил свой рисунок на камере, похожий на пенис, после матча Australian Open
Руслан Минаев
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Роспись Тэйлора Фритца.

Американец Тэйлор Фритц объяснился после рисунка на камере после выхода во второй круг Australian Open-2023.

В первом круге он победил грузина Николоза Басилашвили — 6:4, 6:2, 4:6, 7:5.

«К вашему сведению, я пытался нарисовать эмодзи замка. Но забыл очень важный факт — я хреново рисую», — сказал американец.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 25-летний американец сыграет с победителем матча Цен Чуньсинь (Тайвань) — Алексей Попырин (Австралия).

Теннис
Australian Open
Тэйлор Фритц
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