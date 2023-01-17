Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:15

Пирог считает, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open яркий пример политизации спорта

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог прокомментировал «СЭ» новость о том, Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российский и белорусский флаги на матчи Australian Open.

«Решение Федерации тенниса Австралии — еще один яркий пример политизации спорта и дискриминации по национальному признаку. Организаторы Australian Open решили не останавливаться на российских и белорусских спортсменах, которым запрещено выступать под флагами своих стран, и пошли еще дальше.

Теперь под санкции попали и болельщики. Получается, что наслаждаться теннисом мешают исключительно российские и белорусские зрители. Налицо очевидное и неприкрытое жонглирование ценностями честной игры в угоду политической конъюнктуре «Запада». Главными жертвами всего этого являются спорт и атмосфера вокруг него, которую в том числе создают и болельщики из разных стран мира», — сказал Пирог «СЭ».

Федерация тенниса Австралии приняла решение запретить болельщикам приносить российский и белорусский флаги на матчи турнира из-за жалоб со стороны украинских зрителей.

Организация отметила, что украинские болельщики 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадион из-за флага России, поднятого во время матча первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль (5:7, 7:6 (10:8), 1:6).

Теннис
Australian Open
Дмитрий Пирог
4
Читайте также
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
«Коммерсант» узнал о рекомендации для чиновников и депутатов отдыхать в РФ
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Врач назвала правила измерения артериального давления
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Фритц про рисунок на камере, похожий на пенис: «Забыл, что хреново рисую»
Кудерметова на тай-брейке обыграла Заневскую в первом круге Australian Open
Карреньо Буста обыграл Качина и вышел во второй круг Australian Open
Кецманович проиграл 154-й ракетке мира в первом круге Australian Open
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
Россиянка Родина проиграла в первом круге Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карреньо Буста обыграл Качина и вышел во второй круг Australian Open

Кудерметова на тай-брейке обыграла Заневскую в первом круге Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости