Крейчикова вышла в четвертый круг Australian Open

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла Ангелину Калинину из Украины в третьем круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3, продолжительность игры — 1 час 26 минут.

23-я ракетка мира Крейчикова 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 возможных. На счету 39-й ракетки мира Калининой — ни одного эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В четвертом круге турнира Крейчикова сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США, 3) — Марта Костюк (Украина).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 20) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:2, 6:3