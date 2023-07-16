Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:06

Королевская семья присутствует на финале Уимблдона

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Королевская семья.
Фото Reuters

Королевская семья в составе принцессы Уэльской Кэтрин, принцессы Шарлотты и принцев Джорджа и Уильяма и Уэльского присутствует на финале Уимблдона-2023.

В финальном матче встречются испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

Джокович семь раз побеждал на Уимблдоне, Алькарас впервые в карьере играет в финале турнира.

«СЭ» проводит текстовую трансляцию матча Новак Джокович — Карлос Алькарас.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
1
Читайте также
Сколько заработал Даниил Медведев на Уимблдоне-2023
«Зенит» вписывает себя в историю». Семак и Федотов — об OLIMPBET Суперкубке России
Брошенный годовалый ребенок найден у жилого дома в Москве
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы о турнире «Большого шлема»
Брэд Питт и Крейг, Шакира и Бекхэм: звездные гости Уимблдона
Король Испании приехал поддержать Алькараса в финале Уимблдона
Актриса Эмма Уотсон наблюдала за финалом Уимблдона между Джоковичем и Алькарасом
Джокович выиграл первый сет финала Уимблдона против Алькараса
Российский теннисист Демин проиграл в финале юниорского Уимблдона
Джокович легко забрал первый сет у Алькараса: финал Уимблдона. Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Король Испании приехал поддержать Алькараса в финале Уимблдона

Тарпищев: «Демин — продукт спартаковской школы»
Новости
RSS RSS
Все новости