Королевская семья присутствует на финале Уимблдона
Королевская семья в составе принцессы Уэльской Кэтрин, принцессы Шарлотты и принцев Джорджа и Уильяма и Уэльского присутствует на финале Уимблдона-2023.
В финальном матче встречются испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.
Джокович семь раз побеждал на Уимблдоне, Алькарас впервые в карьере играет в финале турнира.
«СЭ» проводит текстовую трансляцию матча Новак Джокович — Карлос Алькарас.
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