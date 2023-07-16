Королевская семья присутствует на финале Уимблдона

Королевская семья в составе принцессы Уэльской Кэтрин, принцессы Шарлотты и принцев Джорджа и Уильяма и Уэльского присутствует на финале Уимблдона-2023.

В финальном матче встречются испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

Джокович семь раз побеждал на Уимблдоне, Алькарас впервые в карьере играет в финале турнира.

«СЭ» проводит текстовую трансляцию матча Новак Джокович — Карлос Алькарас.

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