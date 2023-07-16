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Сегодня, 17:26

Тарпищев: «Демин — продукт спартаковской школы»

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Ярослава Демина в финале юниорского Уимблдона.

«Выход в финал — уже хороший результат. Демин был в нашей сборной, которая побеждала на молодежном Кубке Дэвиса. Он продукт спартаковской школы, занимался у тренера Куликовской. Реально он все время в сборной, на примете, талантливый парень», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В финале юниорского Уимблдона, который прошел 16 июля, Демин уступил британцу Генри Сирлу (4:6, 4:6).

В 2023 году 17-летний российский теннисист стал победителем юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На турнире он играл вместе с Родриго Пачеко из Мексики.

Источник: https://tass.ru/sport/18286379
Теннис
Уимблдон
Шамиль Тарпищев
Ярослав Демин
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