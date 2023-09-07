Кис сыграет с Соболенко в полуфинале US Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в полуфинал турнира US Open. В двух сетах она переиграла чешку Маркету Вондроушову — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 21 минуту. 28-летняя американка 4 раза подала навылет, сделал 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 3 брейк-пойнтов. На счету 24-летней чешки 5 двойных ошибок и 0 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Кис будет белорусска Арина Соболенко.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мэдисон Кис (США, 17) — Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — 6:1, 6:4