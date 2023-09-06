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US Open: расписание и результаты 6 сентября — битва Рублева и Медведева, Зверев — Алькарас

Матч 1/4 финала US Open-2023 Рублев — Медведев начнется около 20.30 мск 6 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Десятый игровой день Открытого чемпионата США в мужском и женском одиночных разрядах. «СЭ» публикует расписание и результаты матчей 1/4 финала US Open-2023. Время начала — московское.

В четвертьфинале сыграют российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев, испанец Карлос Алькарас встретится с немцем Александром Зверевым и другие противостояния.

US Open 2023: расписание и результаты матчей у мужчин и женщин 6 сентября (среда)

19.00. 6 сентября. Чжэн Циньвэнь (Китай) - Арина Соболенко (Белоруссия)

20.30. 6 сентября. Даниил Медведев (Россия) - Андрей Рублев (Россия)

02.00. 7 сентября. Маркета Вондроушова (Чехия)  — Мэдисон Кис (США)

03.30. 7 сентября. Карлос Алькарас (Испания)  — Александр Зверев (Германия)

«СЭ» на сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира «Большого шлема».

Призовой фонд Открытого чемпионата США в 2023 году составляет 65 миллионов долларов.

Расписание и результаты матчей у мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр и сетки турниров можно найти в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Медведев и Рублев в битве за полуфинал, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open

Теннис
US Open
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