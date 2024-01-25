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Кирьос: «Алькарасу не нужно постоянно пытаться устраивать большое шоу. Он и так достаточно хорош!»

Алина Савинова
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о поражении второй ракетки мира Карлоса Алькараса от немца Александра Зверева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Ему не нужно постоянно пытаться устраивать большое шоу и стараться. Он и так достаточно хорош! Люди будут приходить и платить, чтобы посмотреть, как он играет, как он выглядит на самом деле. Ему не обязательно устраивать шоу и наносить сумасшедшие удары. За ним интересно наблюдать, если он просто выходит на корт», — отметил Кирьос.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-carlos-alcaraz-need-always-try-put-big-show-nick-kyrgios-amid-spaniard-s-australian-open-qf-loss-zverev?key1=newsnowltennis
Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
Ник Кирьос
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