Кирьос: «Алькарасу не нужно постоянно пытаться устраивать большое шоу. Он и так достаточно хорош!»

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о поражении второй ракетки мира Карлоса Алькараса от немца Александра Зверева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Ему не нужно постоянно пытаться устраивать большое шоу и стараться. Он и так достаточно хорош! Люди будут приходить и платить, чтобы посмотреть, как он играет, как он выглядит на самом деле. Ему не обязательно устраивать шоу и наносить сумасшедшие удары. За ним интересно наблюдать, если он просто выходит на корт», — отметил Кирьос.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.