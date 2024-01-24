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Australian Open — расписание и результаты 1/2 финала 25 января: матчи Соболенко и Циньвэнь

Ана Горшкова
Корреспондент
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Арина Соболенко.
Фото Reuters
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 25 января.

25 января в Мельбурне пройдут полуфинальные матчи женской сетки Australian Open. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с американкой Коко Гауфф, а китаянка Чжэн Циньвэнь — с украинкой Даяной Ястремской.

Начало игрового дня — в 11.30 по московскому времени.

25 января, четверт
Australian Open-2024
1/2 финала
Женщины

11.30 Коко Гауфф (США, 4) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

13.00 Даяна Ястремская (Украина, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12)

* Время начала матчей предварительное.

Расписание и все результаты Australian Open-2024

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Даяна Ястремская
Кори Гауфф
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