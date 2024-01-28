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Губерниев: «Медведев — огромный молодец! Невероятный спортсмен, огромный труженик, талант»

Виктория Кравченко
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Комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева от итальянского теннисиста Янника Синнера (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6) в финале Australian Open.

«Хочу сказать, что Медведев — лицо спортивной России. Невероятный спортсмен, огромный труженик, талант. Надо было дожимать в третьем сете, но легко сказать, трудно сделать. И Синнер очень хорош, образец профессионализма. У него несколько наставников по самым разным направлениям, включая психолога. Это новое поколение спорта. Медведеву, конечно, сложно каждый раз играть пятисетовые матчи. Ему не хватило просто силы. Он устал. На три сета его хватило, в четвертом он упирался, а в пятом уже было заметно, что итальянец свежее. Поэтому тут тот самый случай, когда физика решила исход. Но Даня — огромный молодец! И финал Australian Open большой успех для российского спорта. Будем дальше болеть и поддерживать. Медведев играл на максимуме. Это был по-настоящему великий финал», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.

Даниил Медведев
Дмитрий Губерниев
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