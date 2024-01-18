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Рууд — о том, что ему нужно для победы на Australian Open: «Чтобы поверх харда насыпали грунт»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал выход в третий круг Australian Open-2024. Ранее он обыграл австралийца Макса Перселла со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).

«Невероятный матч. Макс — очень сложный соперник. Последний год он выводит свой теннис на новый уровень — здорово это наблюдать. Мы вместе играли еще в юниорах, так что я желаю ему максимального успеха. Мне повезло, что на трибунах было несколько викингов, которые очень громко кричали. Надеюсь, вы и на следующий матч придете», — сказал Рууд после матча.

Также 25-летний теннисист рассказал, что ему нужно для победы на Australian Open.

«Не знаю. Чтобы поверх харда насыпали грунт. Я был бы рад. (Смеется)», — сказал Рууд.

В третьем круге Australian Open 11-ракетка мира сыграет с британцем Кэмероном Норри. Рууд является финалистом трех турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» (2022 и 2023) и US Open (2022).

Теннис
Australian Open
Каспер Рууд
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