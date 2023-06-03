Рууд вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл китайца Чжан Чжичжэня в третьем круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.
Спортсмены провели на корте 2 часа 35 минут.
На счету 4-й ракетки мира Рууда 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. 71-я ракетка мира Чжичжэнь показал такое же количество подач навылет и двойных ошибок, и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.
В четвертом круге Открытого чемпионата Франции-2023 Рууд сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили) — Маркос Гирон (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 4:6, 6:4, 6:1, 6:4
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