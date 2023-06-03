Рууд вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл китайца Чжан Чжичжэня в третьем круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 35 минут.

На счету 4-й ракетки мира Рууда 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. 71-я ракетка мира Чжичжэнь показал такое же количество подач навылет и двойных ошибок, и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции-2023 Рууд сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили) — Маркос Гирон (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 4:6, 6:4, 6:1, 6:4