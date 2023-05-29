Касаткина выиграла у Нимайер и прошла во второй круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира «Ролан Гаррос».
В первом круге россиянка обыграла немку Юле Нимайер в двух сетах — 6:3, 6:4.
Во втором круге Касаткина сыграет против победителя матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Алисия Паркс (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 9) — Юле Нимайер (Германия) — 6:3, 6:4
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