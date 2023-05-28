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28 мая, 23:42

Рублев оценил свое выступление в первом матче на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над сербом Ласло Дьере в первом круге «Ролан Гаррос».

«Я думаю, что начал нормально, а Ласло — не очень. Я смог довольно легко выиграть первый сет, а во втором, думаю, был слишком спокоен и очень расслаблен. В итоге игра была более-менее равной до того момента, когда Ласло взял медицинский тайм-аут и затем забрал сет, проведя хороший отрезок матча. В третьем сете я попытался вернуть энергию, постепенно улучшал игру и смог перевернуть исход матча», — приводит пресс-служба официального сайта АТР слова российского теннисиста.

Следующим соперником Рублева станет француз Корантен Муте, который ранее обыграл своего соотечественника Артура Казо. Матч между Рублевым и Муте состоится 31 мая и начнется в 12.00 по московскому времени.

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/rublev-djere-roland-garros-2023-sunday
Теннис
Roland Garros
Андрей Рублев
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