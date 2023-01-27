Хачанов дал совет Циципасу перед финалом Australian Open: «Стефанос должен позвонить Медведеву»

Российский теннисист Карен Хачанов посоветовал греку Стефаносу Циципасу перед финальным матчем Australian Open 2023 с сербом Новаком Джоковичем обратиться с Даниилу Медведеву.

«Что может сделать Стефанос, чтобы победить Новака? На «Шлемах» из нашего поколения, по-моему, никто не побеждал его, кроме Даниила Медведева в финале US Open. Может, Стефанос должен позвонить Даниилу и спросить, что он делал в тот день (улыбается). Не знаю, что будет. Но вы можете посоветовать ему это, когда он придет (смех в зале)», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

27 января россиянин проиграл греку со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 в полуфинале Australian Open.

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии между Циципасом и Джоковичем состоится 29 января.