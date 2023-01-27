Хачанов сражался в матче с Циципасом. Но для финала не хватило сил и эмоций

Россиянин покидает Открытый чемпионат Австралии с высоко поднятой головой.

Australian Open. Мужчины. Одиночный разряд. Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Карен Хачанов (Россия, 18) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3

В соперники Карену Хачанову в полуфинале Australian Open достался теннисист с самым высоким рейтингом из оставшихся на турнире — третья ракетка мира Стефанос Циципас. К тому же у россиянина с греком была отвратительная статистика личных встреч. Пять раз они играли между собой и все пять матчей закончились в пользу Степы (как называет Циципаса его русская мама). Эта статистика после встречи в Мельбурне стала еще хуже. Однако если раньше грек легко проходил россиянина по турниру, то нынешний матч точно должен запомнить.

Карен Хачанов. Фото Reuters

Подарки от Циципаса

Начало матча было за греком. Он уверенно под ноль взял свою подачу, а россиянину же, чтобы добыть первое очко, пришлось серьезно потрудиться и выдержать долгий обмен из 25 ударов. Но Циципас давал играть в стартовом сете. Греку приходилось искать свою первую мощную подачу, поэтому у Хачанова появлялись шансы на приеме.

Все же в своих геймах россиянин выглядел хуже, чем грек в своих. В четвертом Карен дважды ошибся при выходе у сетки, а Циципас выдал прекрасный обводящий удар. Все это привело к первому в матче брейк-поинту, который Стеф достаточно уверенно реализовал.

Хачанов этот брейк сразу же вернул. Это произошло тоже за счет ошибок соперника и неважной первой подачи. Карен стал заводиться и попытался надавить на грека, взяв под ноль свою подачу. Однако Циципас игру не потерял и снова справился с приемом, на этот раз уже в опасной близости от концовки партии (3:5). А потом зачем-то решил вручить россиянину подарок из двух двойных ошибок подряд, которыми Хачанов с удовольствием воспользовался.

Сет при игровом преимуществе Стефа докатился до счета 6:6. На тай-брейке уже Карен насобирал корзину ошибок. Мяч после ударов россиянина постоянно упирался в сетку. Поэтому борьбы очко в очко не получилось — 7:2 и 1:0 по партиям в пользу Циципаса.

Во втором сете грек начал подкручивать тумблер своих сильных сторон. Первая подача становилась мощнее и точнее, а форхэнды — разрушительными. Карен с трудом, но справлялся с этим большую часть партии, уходил от брейк-поинтов, вымучивал победу в геймах на своих подачах. Однако под занавес сета Стефанос дожал россиянина форхэндами, а к решающему брейк-поинту добрался в впечатляющем стиле — отбившись от трех подряд смэшей Хачанова. После выигранного приема Циципас пошел подавать на сет и на этот раз обошелся без подарков — 6:4 и 2:0 по партиям.

Стефанос Циципас и Карен Хачанов. Фото Reuters

Агрессивный тай-брейк Хачанова

От сета к сету казалось, что разница в уровнях между теннисистами только растет. Россиянин терял стабильность, а грек, напротив, все больше обретал уверенность. Казалось, ничто не может сбить Циципаса с должного настроя. Даже когда судья штрафовал его за нарушения, он оставался уравновешенным и сконцентрированным. Причем штрафовали Стефа по ходу матча трижды, и каждый раз за новое: слишком долго подавал, заступил за заднюю линию при подаче, зашаг за центральную линию при подаче. Подобное часто выбивает теннисистов из их спокойного режима, добавляя вредоносные эмоции. Однако грек только в третьем случае немножко поворчал, но быстро согласился с доводами арбитра.

Карен же все больше нервничал. Шансов соперник ему давал не очень много. А когда в шестом гейме третьего сета Циципас оформил брейк, встреча для многих уже шла к своему логическому завершению. К тому же Стефанос ни разу не проигрывал матчи в Мельбурне, если вел по партиям со счетом 1:0, а тут было уже 2:0 и реализованный брейк-поинт в третьем. Что может пойти не так?

При счете 5:3 в пользу грека в, казалось бы, решающем сете Хачанов начал выдавливать последние силы и эмоции. Вложившись в подачу, выиграв ее под ноль, россиянин пошел биться на приеме. В нужный для него момент Циципас стал терять первую подачу. Карен выстоял и выжал брейк-поинт, который должен был отбить грек, но его смэш в простой ситуации угодил в далекий аут.

Снова тай-брейк, но уже с другим сценарием. Первым с приемом справился Стефанос, добравшись до двойного матчбола. Но Карен играл агрессивно и рискованно. Он летел на полной скорости и мощно бил по углам под заднюю линию. К счастью, попадал. Сантиметры отделяли его от поражения, но риск оправдывался. Грек же играл осторожно, где-то даже трусливо. Он как будто боялся своих ударов, что и стоило ему поражения в третьем сете — 8:6 на тай-брейке.

На фоне такой шумной концовки начало четвертой партии было сонным. Карен слишком много сил и эмоций отдал на этот камбек и не смог найти новые. Циципас уже на первой подаче соперника очень буднично сделал ранний брейк, после чего свои геймы не отдавал. Да, Карен боролся, пытался заводиться, вкладываться в удары, но усилий было недостаточно. Все, что мог, россиянин отдал в концовке третьей партии.

Хачанов второй раз подряд проигрывает в полуфинале турнира «Большого шлема». Осенью прошлого года на этой стадии US Open его остановил норвежец Каспер Рууд. Как и тогда, соперник выиграл у россиянина абсолютно по делу. Но нынешнее выступление Карена оставляет больше положительных эмоций.