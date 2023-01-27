В ФТР рассказали о российских юниорках, которые сыграют в финале Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал о 15-летних юниорках Мирре Андреевой и Алине Корнеевой, которые встретятся в финале юниорского турнира Australian Open.

«Мирра изначально из Красноярска, Алина из Москвы, — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко. — Алина выросла на кортах Ширяева поля у Юлии Бекещенко. Мирра родилась в Красноярске, первый тренер Кирилл Крюков, потом определенное время занималась в академии «Джей-Про» у Артема Дерепаско. А сейчас тренируется в Каннах. Они обе давно на слуху у специалистов, вошли в число лидеров юниорского тенниса».

Финал юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии между Андреевой и Корнеевой состоится в субботу, 28 января.