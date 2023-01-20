Кафельников удивлен выходу Хачанова в 1/8 финала Australian Open

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Карена Хачанова в третьем круге одиночного разряда Australian Open над американцем Фрэнсисом Тиафо (6:3, 6:4, 3:6, 7:6).

«Карен Хачанов молодец! Я рад за него. Не ожидал, что он обыграет Фрэнсиса Тиафо. Но он молодец! Самая большая надежда? У нас есть еще Рублев, который играет завтра», — сказал Кафельников «СЭ».

Хачанов сделал 19 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. Тиафо 15 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырнадцати. Встреча длилась 3 часа 32 минуты.

Таким образом, россиянин впервые в карьере вышел в 1/8 финала Australian Open. В следующем раунде Хачанов сыграет с японцем Есихито Нисиоки.