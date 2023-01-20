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Сегодня, 16:34

Кафельников не считает сенсацией вылет Медведева с Australian Open-2023

Микеле Антонов
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на вылет россиянина Даниила Медведева из третьего круга Открытого чемпионата Австралии от американца Себастьяна Корды (6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7)).

«Для кого это сенсация. Для теннисных специалистов нет. Я говорил еще до начала турнира, что будут проблемы. Так оно и вышло. Вылет из десятки рейтинга ATP? Надеемся, что Медведев туда вернется. Еще только начало сезона. Будет выигрывать и вернется. В этом загвоздка. Думаю, что соперник переиграл его. Даниила сейчас переигрывают в том же стиле, что и он их два года назад. Обучились. Уже нет такой ауры, когда соперники выходили обреченными против Медведева», — сказал Кафельников «СЭ».

Медведев стартовал на Australian Open с победы над Маркосом Хироном, которому он за игру отдал всего три гейма. В рамках второго круга Даниил переиграл австралийца Джона Миллмана.

Напомним, что россиянин — прошлогодний финалист австралийского мэйджора.

Медведев впервые с лета 2019 года вылетит из топ-10 рейтинга ATP.

Australian Open
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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