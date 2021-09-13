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Кафельников: «Сегодня Медведев открыл счет своим «Шлемам». Поздравляю!»

02:00
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Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал победу Даниила Медведева в финале US Open.

«Я очень рад, что Даня добился такого успеха. Заслуженная победа сегодня. Выиграть большой шлем — огромное достижение. Он молодец, наконец-то справился со своими эмоциями. Было заметно, что он расшатал игру Джоковича. Новак смотрелся очень бледно. После второго сета я был уверен в победе Медведева в трех партиях. Поздравляю Даниила, сегодня он открыл счет своим «Шлемам».

Джокович уже в истории, его не сломаешь никак. Очень обидное поражение для него. Я представляю, что он сейчас чувствует, ему не хватило шага до календарного «Шлема». Это спорт, нужно уметь проигрывать, кем бы ты ни был", — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале турнира US Open. В трех сетах он переиграл серба
Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

Даниил Медведев впервые победил на турнире «Большого Шлема».

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Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы