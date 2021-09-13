Медведев: «Я боялся, что Джокович снова меня разнесет»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

«Непросто это осознать, у меня до сих пор судороги после последних геймов. Это было непросто. Я играл в финалах против него и проигрывал, и сейчас я боялся, что он снова меня разнесет. С ним можно иметь 15 планов. У меня была тактика на начало матча. Он нервничал, я тоже. Все могло пойти по-другому.

Эмоции от победы? Как говорит тренер, это русский стиль. Мне нравится, когда я не отмечаю победу. Потому что если бы я показывал эмоции, они были бы плохие. Это шутка, конечно», — сказал Медведев.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».