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Сегодня, 02:52

ITF поддержала решение АТР и WTA не начислять рейтинговые очки за Уимблдон

Евгений Козинов
Корреспондент
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Международная федерация тенниса (ITF) поддержала решение АТР и WTA не начислять очки на Уимблдоне. ITF не будет присуждать рейтинговые очки за соревнования юниоров и паратеннисистов на инвалидных колясках.

«ITF сегодня подтвердила свое решение не присуждать рейтинговые очки ITF за Уимблдон в 2022 году. Организаторам турниров не разрешается в одностороннем порядке устанавливать критерии участия, несовместимые с опубликованными ITF критериями. ITF определила, что критерии участия в Уимблдоне, запрещающие выступать россиянам и белорусам, ставят под угрозу честность международных соревнований, в частности его рейтинговую систему, поскольку у игроков нет альтернативных эквивалентных возможностей побороться за рейтинговые очки и призовые.

Это трудное решение было принято в качестве защитной меры, поддерживающей принцип открытого доступа к международным соревнованиям на основе заслуг и защищающей честность международных теннисных соревнований ITF. Позиция ITF по-прежнему заключается в том, что российские и белорусские спортсмены по-прежнему имеют право участвовать в качестве нейтральных спортсменов», — говорится в сообщении организации.

 
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Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне. ATP и WTA выступили против отстранения. Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.

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