Касаткина сыграет с Петерсон в первом круге Roland Garros, Калинская встретится с Кис

Стали известны пары женских одиночных соревнований на турнире «Большого шлема» Roland Garros. Российские теннисистки узнали своих соперниц.

В первом круге Дарья Касаткина сыграет против шведки Ребекки Петерсон, Людмила Самсонова встретится с черногоркой Данкой Ковинич, Екатерина Александрова будет противостоять бельгийка Гретье Миннен, Варвара Грачева проведет матч против австралийки Астры Шарма.

Соперницей Анны Калинской будет американка Мэдисон Кис, Камилла Рахимова встретится с сербкой Александрой Крунич из Сербии, а Веронике Кудерметовой будет противостоять китаянка Чжу Линь.

В воскресенье, 22 мая, стартуют соревнования в основной сетке Roland Garros.