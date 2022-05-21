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Сегодня, 01:11

Касаткина сыграет с Петерсон в первом круге Roland Garros, Калинская встретится с Кис

Евгений Козинов
Корреспондент
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Стали известны пары женских одиночных соревнований на турнире «Большого шлема» Roland Garros. Российские теннисистки узнали своих соперниц.

В первом круге Дарья Касаткина сыграет против шведки Ребекки Петерсон, Людмила Самсонова встретится с черногоркой Данкой Ковинич, Екатерина Александрова будет противостоять бельгийка Гретье Миннен, Варвара Грачева проведет матч против австралийки Астры Шарма.

Соперницей Анны Калинской будет американка Мэдисон Кис, Камилла Рахимова встретится с сербкой Александрой Крунич из Сербии, а Веронике Кудерметовой будет противостоять китаянка Чжу Линь.

&laquo;Ролан Гаррос&raquo;. Ролан Гаррос-2022: даты, расписание, участники, фавориты

В воскресенье, 22 мая, стартуют соревнования в основной сетке Roland Garros.

Roland Garros
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
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